Криклий анонсировал передачу в концессию порта "Измаил"

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морпортов Украины.

Об этомсообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Измаил" – концессии быть, "Черноморску" и паромной переправе – тоже быть, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное – немного подождем с портом "Пивденный", – сказал Криклий.

При этом министр отметил, что старт процесса передачи в концессии намечен на 2020 год.

"Точно в этом году (старт концессии). Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная инициатива или частная. Мы готовы к разным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", – сказал Криклий.