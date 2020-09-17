Фракция Зеленского исключила подозреваемого в коррупции нардепа
Депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить из своего состава народного депутата Александра Юрченко.
Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе заседания парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Ранее в четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в участии в преступной схеме по внесению поправок в законопроекты за взятку.
Неофициальному помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. В целом взятка должна была составить $200 тыс.
Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.
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