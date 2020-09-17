Власти Харькова потратят 500 миллионов на строительство нового океанариума

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" объявила тендер на строительство здания нового океанариума в зоне "Водный мир" с благоустройством прилегающей территории ожидаемой стоимостью 488,01 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 18 октября, а сам аукцион запланирован на 23 ноября.

На участке предполагается снос старого дома аквариума и строительство нового здания океанариума с пристроенным к нему зданием инженерного обеспечения океанариума, а также благоустройство территории.

В проекте также предусмотрены площадки отдыха детей и взрослых, которые будут оборудованы малыми архитектурными формами, а также удобной прогулочно-пешеходной инфраструктурой.