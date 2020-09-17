БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 590 0

Глава "Укрзализныци" рассказал о планах по сокращению дефицита локомотивов

Глава

"Укрзализныця" планирует высвободить 18 локомотивов за счет оптимизации движения поездов для борьбы с дефицитом тяги на железной дороге.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже через две недели можем высвободить 18 локомотивов за счет удлинения "плечей", за счет оптимизации движения пар поездов. Это первая предпосылка, которая будет сильно уменьшать коррупционную составляющую" - отметил Жмак.

Жмак также напомнил, что планирует увеличить мотивацию персонала за счет распределения 30% от дельты между сотрудниками компании.

Автор: 

потяг (1296) Укрзалізниця (4772) вагони (659)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 