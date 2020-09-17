Глава "Укрзализныци" рассказал о планах по сокращению дефицита локомотивов
"Укрзализныця" планирует высвободить 18 локомотивов за счет оптимизации движения поездов для борьбы с дефицитом тяги на железной дороге.
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уже через две недели можем высвободить 18 локомотивов за счет удлинения "плечей", за счет оптимизации движения пар поездов. Это первая предпосылка, которая будет сильно уменьшать коррупционную составляющую" - отметил Жмак.
Жмак также напомнил, что планирует увеличить мотивацию персонала за счет распределения 30% от дельты между сотрудниками компании.
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