Мининфраструктуры еще не определило модель поддержки авиакомпаний, – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины подыскивает оптимальную модель по предоставлению государственной поддержки для украинских авиакомпаний.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы до сих пор пытаемся найти формулу по поддержке (авиаотрасли). Сейчас вот туристическим операторам предоставили пусть и небольшую, но господдержку. Рассчитываем, что авиаперевозчики также смогут получить поддержку. Но точно должен быть механизм поддержки не только на уровне кредитов, но и, возможно, беспроцентной помощи, или даже безвозвратная финансовая помощь", – заявил Криклий.

При этом министр отметил, что с частью авиакомпаний решить этот вопрос может быть непросто, поскольку у некоторых из них есть задолженности перед госбюджетом.

Криклий также отметил, что есть ряд источников, средства из которых могут быть направлены на поддержку авиаотрасли, и сейчас этот вопрос обсуждается со всеми профильными министерствами.

Как сообщалось,, в июле Министерство инфраструктуры заявляло, что уже передало Кабмину на рассмотрение предложения поддержки авиационной отрасли Украины, которая оказалась в сложном положении из-за прекращения регулярного авиасообщения в рамках карантинных ограничений.

Ранее в связи с падением пассажиропотока и доходов международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" заявили о вынужденном сокращении работников. В частности, в "Борисполе" планируют в этом году сокращение работников на 700 человек, а в аэропорту "Киев" - половину сотрудников.

Также 18 июня представители украинского авиационного рынка обратились к властям при поддержке в связи со сложным положением авиации из-за прекращения пассажирских перевозок в рамках борьбы с распространением коронавируса.