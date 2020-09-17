"Укрзализныця" возобновит курсирование третьего скоростного поезда из Киева в Харьков

"Укрзализныця" восстанавливает следования скоростного поезда "Интерсити+" №724/723 Киев-Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Поезд будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

В то же время в компании обращают внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев-Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев-Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях. После завершения ремонтных работ "Интерсити+" №724/723 Киев-Харьков восстановит курсирование.