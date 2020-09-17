"Укрзализныцю" нужно вывести на прибыльность до конца года, – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины ждет от главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака выведения компании на прибыльность в максимально сжатые сроки.

Об этом Жмак заявил на онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Жмака, от него ждут экономического "чуда".

"Такие простенькие цели и требования - осуществить чудо и в кратчайшие сроки: до нового года вывести "Укрзализныцю" в прибыльную организацию", - сказал он.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что новый руководитель компании также должен разобраться с трудовыми процессами на предприятии.

"И отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема, скорее, более чувствительна не для бизнеса, но для людей", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю часть штата, прежде всего сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.