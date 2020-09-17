Нацбанк напомнил о необязательности страхования при получении банковских услуг

Работники банков злоупотребляют правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги обязательными, например страховку.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины со ссылкой на обращения граждан, передает БизнесЦензор.

Как сообщается на сайте центробанка, в отдельных случаях страхование действительно является обязательным. Так, если кредит берется на жилье, необходимо застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки, уточняет регулятор.

При этом в НБУ отметили, что обязанность банка – дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в какой-либо одной определенной компании, – это нарушение статьи 20 Закона "О потребительском кредитовании".

В то же время при оформлении автокредита банк может предложить клиенту застраховать предмет залога – то есть авто.

"Такая страховка (КАСКО) не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка, поскольку уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге. Также законодательство не требует от банков при выдаче кредита оформлять полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), но те обычно включают его оформление в пакет услуг", – сказано в сообщении.

НБУ подчеркивает, что страхование не является обязательным в случае потребительского кредита (не автокредита или ипотеки), при открытии счета, переводе средств или обмене валюты.

Нацбанк подчеркивает, что требование при получении потребительского кредита оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода - купить страховку от несчастного случая является введением клиентов в заблуждение.

Сами банки в ответ на запросы НБУ утверждают, что финансовое учреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным.

"Поэтому клиенты имеют право отказаться от страховки. Ведь банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг как обязательного условия предоставления банковских услуг. Это норма ст.55 закона Украины "О банках и банковской деятельности". Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала в сам банк, а затем в Национальный банк. Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую практику в будущем", - подчеркивается в сообщении НБУ.