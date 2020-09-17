НАБУ сообщило депутату от партии Зеленского о подозрении в коррупции

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной анктикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении действующему нардепу в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозрение составлено и подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ранее в четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в участии в преступной схеме по внесению поправок в законопроекты за взятку.

После этого депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить его из своего состава.

По данным следствия, во время спецоперации детектива "под прикрытием", парламентарий намеками попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение поправок в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем требовал $ 200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов профильного парламентского комитета.

Неофициальному помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.