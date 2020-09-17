Кабмин может вернуть программу "теплых кредитов" при доработке бюджета, – Буславец

Кабинет министров не предусмотрел в проекте госбюджета на 2021 год расходы на продолжение программы "теплых кредитов", но рассматривает возможность сохранить финансирование этой программы при доработке документа.

Об этом и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила во время одиннадцатого Европейско-украинского энергетического дня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе, перед внесением проекта госбюджета в Верховную Раду, мы проговаривали необходимость продолжения государственной целевой программы "теплых кредитов" еще на год. Мы считаем, что это очень эффективная и социально направлена ​​программа. При доработке бюджета мы будем закладывать средства на эти цели, что было поддержано премьер-министром", – сказала и.о. министра.

Буславец отметила, что для поддержки мероприятий по энергоэффективности также существует Фонд энергоэффективности.

Только за этот год, по словам и.о. министра, в энергомодернизацию инвестировали 1 млрд грн, и треть этой суммы была компенсирована из государственного бюджета.

Напомним, программой "теплые кредиты" с начала 2020 года воспользовались более 100 тыс. украинских семей, которые привлекли более 1 млрд грн на термомодернизацию.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, за 6 лет действия этой программы около 850 тыс. украинцев инвестировали более 8,6 млрд грн в энергоэффективные мероприятия, а государство поддержало их в этом, предоставив 3,2 млрд грн "теплых кредитов".

Госэнергоэффективности при поддержке Министерства энергетики уже разработало и представило на рассмотрения правительства проект решения о продлении и расширении программы на 2021 год.