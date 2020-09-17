Договор о запуске частных локомотивов согласуют до конца месяца, – Криклий

До конца сентября должен быть согласован договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время "круглого стола", передает БизнесЦензор.

По словам Криклия, сейчас внедряется экспериментальный проект с допуска частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

"Вопрос с согласованием договора о допуске частных локомотивов должен быть решен до конца сентября. Такая задача поставлена ​​перед "Укрзализныцей". Этот проект является крайне важным и ожидаемым для бизнеса в последние годы. Благодаря ему еще до вступления в силу закона "О железнодорожном транспорте" мы сможем исследовать, как функционирует рынок в совершенно других условиях - при наличии сразу нескольких перевозчиков. Отработаем технические и другие особенности в реализации доступа к железнодорожной инфраструктуры, определим возможные риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных локомотивов", - сказал Криклий.

Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.