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Мининфраструктуры готовится ввести габаритно-весовой контроль в морпортах

Мининфраструктуры готовится ввести габаритно-весовой контроль в морпортах

Министерство инфраструктуры Украины готовит проект приказа по введению габаритно-весового контроля (ГВК) в морских портах Украины.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Уже подготовлен проект приказа министерства по габаритно-весовому контролю в морских портах. Им предусмотрено предоставление портовыми операторами информации "Укртрансбезопасности" о взвешивании транспортных средств в режиме реального времени", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также призвал бизнес, заинтересованный в качественной транспортной сети, объединить совместные усилия в борьбе за сохранение украинских дорог.

Как сообщалось, в июле 2020 года министр инфраструктуры Украины Криклий уже призывал частных стивидоров присоединиться к проекту Weigh Control System (WCS) - единой системе контроля взвешивания транспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности".

Автор: 

порт (1395) Мінінфраструктури (1376)


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