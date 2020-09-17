Зеленский пообещал не повышать налоги в сфере IT

Президент Владимир Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для работников IТ-сферы на уровне 5%.

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями IТ-бизнеса во Львове, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, сегодня государство не должно вмешиваться в дальнейшее развитие отрасли, но может и должно помочь.

"Один из шагов, которые государство может сделать, – не увеличивать налоговую нагрузку на эту отрасль", – сказал Зеленский.

"Государство всегда будет поддерживать IТ-индустрию, и налоги выше 5% не будут, потому что мы хотим, чтобы в Европе Украина была таким IТ-хабом", – добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что многие представители ведущих IТ-компаний из Беларуси обращаются в Украину для обеспечения работы.

В то же время участники встречи обратились к главе государства с вопросом о необходимости разработки законодательства, которое способствовало бы защите айтишников. В частности, делало невозможным безосновательное изъятие серверов и усиливало ответственность за такие действия. Кроме того, обсуждался вопрос защиты интеллектуальной собственности.

Согласно сообщению, президент высказался в поддержку таких шагов.