Венедиктова пожаловалась на сокращение зарплат прокуроров в проекте госбюджета

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и председателям комитетов Верховной Рады с просьбой пересмотреть положения проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По словам Венедиктовой, в проекте закона вопреки законодательству проектом вводится искусственно определенная расчетная величина – прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров на уровне 1 тыс. грн.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и порядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", – заявила Венедиктова.

Генпрокурор призвала Шмыгаля и руководителей профильных комитетов при рассмотрении законопроекта в парламенте исключить "дискриминационные положения по оплате труда прокуроров".