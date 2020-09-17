"Укрпошта" планирует набрать новых курьеров для доставки посылок

"Укрпошта" планирует разделять предоставление услуг по сегментам.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем разделять наши услуги. Стандартные - такие как доставка газет, счетов и писем – это будут делать те бабушки, которые у нас есть сейчас. А вот посылки, рекомендованные письма, документы и прочие подобные услуги – будут предоставлять парни и девушки с рюкзаками, которые будут быстро бегать и получать деньги за каждую доставку", – рассказал Смелянский.

Он подчеркнул, что понимает, что построить полноценную современную компанию по модели DHL с современным штатом "Укрпошты" не удастся. Однако отметил, что реформы в компании необходимо проводить как можно быстрее, чтобы привлечь наиболее квалифицированные кадры.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.