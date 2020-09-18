Цены на нефть превысили $43 за баррель после встречи ОПЕК

Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58%, до 43,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 41,19 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на "черное золото". Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией — 98%. А если учитывать Мексику, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.

При этом аналитики предупреждают, что рост цен может быть временным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг коронавируса, с возможным началом второй волны и со сроками появления вакцины.

"Это (рост цен на текущей неделе — ред.) может быть временным, поскольку нам нужен сильный и последовательный сигнал о том, что реальное восстановление спроса действительно происходит" — прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн.