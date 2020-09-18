В Украине за сутки обнаружили 3 228 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 18 сентября обнаружено 3 228 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло до 169 472. Из них летальных случаев – 3 468, случае выздоровления – 75 486, продолжают болеть 90 518 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 18 740, Львовской области – 17 869, Харьковской области – 14 264, Черновицкой области – 12 793, Ивано-Франковской области – 12 031.

Как сообщал БизнесЦензор, 17 сентября в Украине за сутки обнаружили рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки – 3 584 случая.

Правительство Украины в условиях быстрого роста заболеваемости решило смягчить карантинные ограничения, в частности, повысив порог отнесения территорий к "красным" зонам с наиболее жесткими ограничениями по критерию заболеваемости более чем вдвое.

Напомним, основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине быстро ухудшаются уже свыше восьми недель. В частности, число заболевших за сутки (здесь и далее усредненный показатель за неделю) увеличилась в 3,8 раза (с 770 до 2947 чел.), госпитализированных – в 2,7 раза (со 177 до 475), умерших – в 3,4 раза (с 16 до 54).

Минздрав в четверг отчитался не только о рекордном числе заболевших за сутки 3584, но и новом максимуме подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 3767, что на 482 больше зафиксированного неделю назад рекорда.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован очередной рекорд числа заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Еще один показатель, который быстро растут уже два месяца - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 88,9 тыс.