Жеваго банкротит свою фирму с долгами перед Нацбанком

9 сентября Хозсуд Киева открыл производство о банкротстве ООО "Инициатор-Риэлти" (по инициативе ЧАО "F & C Realty").

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

По данным госреестра, учредителями ООО "Инициатор-Риэлти" является ЧАО "F & C Realty", ПАО "Киевсоюзшляхпроект", ООО "Нефтехимимпекс", которые связывали с Константином Жеваго (ЧАО "F & C Realty" и ООО "Нефтехимимпекс" фигурировали в структуре собственности обанкротившегося банка "Финансы и кредит", который принадлежал Жеваго).

Ранее Хозсуд гКиева удовлетворил иск НБУ к ООО "Инициатор-Риэлти" и в счет частичного погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию обратил взыскание на предмет ипотеки - нежилое здание площадью 2551,6 кв. м. по адресу Киев, ул. Кудрявская, 3/5.

"Установить способ реализации предмета ипотеки путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", с начальной стоимость 58 млн 608 тыс 903 гривен", - говорилось в судебном решении.

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Инициатор-Риэлти" и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.