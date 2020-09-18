Производство автомобилей в Украине сократилось в 5,5 раза

На украинских заводах в августе было произведено 121 ед. автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилось почти в 15 раз до 38 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод "Еврокар".

О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие.

В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт.

Наибольшее количество автобусов изготовил Черниговский автозавод - 30 шт. "Черкасский автобус" выпустил 25 шт. "Богдан" сообщил о 16 автобусов. На ЗАЗе сделали 7 шт., и 5 шт. выпустил Часовоярский автобусный завод.

Всего с начала 2020 году в Украине было произведено 2243 ед. автотранспортных средств, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года: легковых автомобилей - 1821 шт. (-50%); коммерческих - 28 шт. (-65%); автобусов - 394 шт. (-26%).