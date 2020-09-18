Дефицит бюджета может оказаться ниже запланированных 7,5% ВВП, – Минфин
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2020 года может быть ниже запланированных 7,5% ВВП, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Это у нас плановый дефицит, думаю, по факту он будет меньше", – сказал он в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Марченко уточнил, что главная задача Минфина – осуществлять обслуживание долгов.
"Относительно непроведенных (на сегодня) расходов: да, это проблема. Мы работаем, чтобы профинансировать эти расходы. Нам нужно сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы закрыть эту часть финансирования", – отметил министр.
Как сообщал БизнесЦензор, Министерство финансов Украины планирует определить дефицит государственного бюджета в 2021 году в 6% ВВП.
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