Тепловики задолжали "Черновцыгазу" 22 миллиона за распределение газа

"Черновцытеплокоммунэнерго" задолжало АО "Черновцыгаз" за распределение 21,8 млн гривен. К началу отопительного сезона сумма задолженности тепловиков прогнозируемо увеличится до 26,7 млн грн, что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

О необходимости погашения долгов газораспределительная компания предупреждала тепловиков еще с марта текущего года. Из-за отсутствия реакции со стороны городского теплоснабжающего предприятия, в июле, "Черновцыгаз" вынужденно обратился в суд с исковым заявлением о взыскании долга в размере 11,5 млн грн. С тех пор, задолженность предприятия коммунальной теплокомунэнергетики выросла до 21,8 млн грн.

О проблемах теплоснабжающей компании "Черновцыгаз" также неоднократно информировал местные власти, в частности, в обращениях отмечалось, что без полного погашения задолженности в 01.10.2020 года, объекты "Черновцытеплокоммунэнерго" не будут подключены к газораспределительной системе.

Миллионные долги тепловиков ставят под угрозу начало отопительного сезона. Согласно законодательству, АО "Черновцыгаз" не имеет права распределять природный газ тепловикам-должникам. Кроме этого, из-за нехватки средств "Черновцыгаз" не может вовремя модернизировать газораспределительную систему до начала отопительного сезона.

Компания напоминает, что отбор природного газа из газораспределительной системы возможен только при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием и наличии номинаций на соответствующий расчетный период. Таковы требования Кодекса газораспределительных систем и Закона Украины "О рынке природного газа".