Расходы развития в проекте госбюджета увеличены на 12 миллиардов, – Минфин

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение бюджета развития на 12,4 млрд грн - до 174,5 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На 2021 год расходы развития предусмотрены в размере 174,5 млрд грн. В 2020 году этот показатель составляет 162,1 млрд грн. То есть "плюс" 2,4 млрд грн", - сказал Марченко.

В 2019 году расходы бюджета развития составили 1,08 трлн грн, в этом году запланировано 1,28 трлн грн, а в проекте госбюджета на следующий год - 1,35 трлн грн, уточнил он.

"Это все расходы и предоставление кредитов, которые растут на около 5,1%, а расходы развития - на 7,6%, то есть темпы роста в полтора раза быстрее", - прокомментировал Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.

Заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% ВВП выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки, заявил член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк.