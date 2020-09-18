Украинские аэропорты и авиакомпании сократили пассажиропоток на 63%

По оперативным данным Государственной авиационной службы Украины, аэропорты Украины в январе-августе 2020 года, обслужили 5,895 млн пассажиров, что на 63,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 64% - до 5,218 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-августе текущего года украинские авиакомпании обслужили 3,105 млн чел, что на 66,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 2,772 млн чел. (сокращение на 67,2% в том же сравнении).

При этом за восемь месяцев 2020 года украинские авиакомпании выполнили 28,3 тыс. коммерческих рейсов (сокращение – на 59,2%), в т. ч. международных – 22,7 тыс. (на 61%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.