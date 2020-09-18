Шмыгаль прокомментировал участие Степанова в выборах по спискам "Слуги народа"

Участие министр здравоохранения Украины Максима Степанова в качестве кандидата в Одесский облсовет на местных выборах не противоречит законодательству.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина,

"Относительно участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не принимает участия в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон разрешает. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого будет необходимо брать отпуск. На сегодня такие мероприятия не планируются", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Степанов заявил о согласии возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет.