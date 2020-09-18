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Глава Минфина признал задержку транша от Всемирного банка для Украины

Глава Минфина признал задержку транша от Всемирного банка для Украины

Получение Украиной транша на сумму $350 млн от Всемирного банка (ВБ) задерживается, в целом Минфин рассчитывает получить $700 млн двумя траншами, а также финализирует проект социальной поддержки.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"...Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели самую большую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает получения этих средств уже в этом году, поскольку это позволит своевременно профинансировать накопленные расходы. Он пояснил, что первоначально речь шла об $1 млрд.

"Сначала мы говорили об $1 млрд через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет ВБ из-за значительного количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн, и отдельный проект социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития. 

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко. 

Автор: 

Світовий банк (579) кредит (3291) Мінфін (2938) Марченко Сергій (250)


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Правильно делают, давать бабки этому ваЗЕлиновскому Сброду это игра в свои ворота.....
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18.09.2020 14:13 Відповісти
Політичним банкротам перед великим шухером не позичають. Треба працювати над відновленням довіри.
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18.09.2020 18:23 Відповісти

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