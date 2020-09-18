Глава Минфина признал задержку транша от Всемирного банка для Украины

Получение Украиной транша на сумму $350 млн от Всемирного банка (ВБ) задерживается, в целом Минфин рассчитывает получить $700 млн двумя траншами, а также финализирует проект социальной поддержки.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"...Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели самую большую выплату $2 млрд и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает получения этих средств уже в этом году, поскольку это позволит своевременно профинансировать накопленные расходы. Он пояснил, что первоначально речь шла об $1 млрд.

"Сначала мы говорили об $1 млрд через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет ВБ из-за значительного количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн, и отдельный проект социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.