Евросоюз обеспокоен отсутствием в проекте госбюджета средств на энергоэффективность , – посол

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год отсутствуют средства на энергоэффективные мероприятия, а выделенные угольной отрасли средства идут вразрез с заявлениями страны в поддержку европейского "зеленого" соглашения.

Об этом глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам сложно понять, что в проекте бюджета на 2021 год Украина не выделила средства на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это идет вразрез с заявлением в поддержку "зеленого" соглашения и не соответствует обязательствам Украины перед ЕС и Германией относительно совместного финансирования энергоэффективности", – сказал Маасикас.

В то же время дипломат выразил надежду, что в ходе обсуждения проекта закона о госбюджете на 2021 год в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".

Как сообщалось, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец признала, что в поданном Кабмином на рассмотрение парламента проекте госбюджета на 2021 год не предусмотрены средства для продолжения программы "теплых кредитов".

По словам и.о. министра, соответствующая статья расходов может быть предусмотрена в ходе обсуждения документа в Верховной Раде.