Топ-менеджер МАУ Коломойского возглавил аэропорт "Одесса"

Общее собрание участников ООО "Международный аэропорт "Одесса" назначило директором аэропорта Владимира Семенченко с 16 сентября.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, решение о назначении нового директора принято в связи с завершением контракта Павла Прусака, занимавшего эту должность с 2017 года, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной в сообщении биографической справке, до назначения на должность Семенченко с 2016 года занимал пост вице-президента по наземному обслуживанию, авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

До этого в 2006-2013 годах работал вице-президентом по наземному обслуживанию Swissport International в странах СНГ и генеральным директором ООО "Swissport Украина".

В 1993 – 2006 годах работал инженером по грузовым перевозкам, руководителем грузовых перевозок авиакомпании МАУ.

ООО "Международный аэропорт Одесса" – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.

Контроль над предприятием ООО "Международный аэропорт "Одесса" приписывают бизнесменам Кауфману и Грановскому. Они также контролируют управляющую компанию Vertex Hotel Group (отели "Президент Отель" (Киев), "Бристоль", гостиница "Лондонская" и ряд предприятий в финансовом и строительном секторах.

В 2019 году аэропорт обслужил 1,69 млн пассажиров, что на 17,1% больше, чем за 2018 год.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.