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Экспорт зерновых нового урожая превысил 10 миллионов тонн

Экспорт зерновых нового урожая превысил 10 миллионов тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 18 сентября экспортировала 10,33 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,17 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К настоящему времени экспортировано 7,04 млн тонн пшеницы, 2,65 млн тонн ячменя и 0,61 млн тонн кукурузы (-1,3 млн тонн).

По состоянию на 18 сентября текущего года экспортировано также 44,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

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