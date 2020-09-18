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Госгеонедр выставила на аукцион 11 песчаных карьеров для ремонта дорог

Госгеонедр выставила на аукцион 11 песчаных карьеров для ремонта дорог

Государственная служба геологии и недр дополнила перечень инвестиционных предложений 11 участками с залежами песка для "Большого строительства".

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр, передает БизнесЦензор.

Участки недр с залежами песка расположены в Кировоградской и Днепропетровской областях, в пределах 80 км к определенным проектом автодорогам, имеют утвержденные запасы и соответствуют ГСТУ для строительства дорог местного и общегосударственного значения.

В целом Служба предлагает 90 участков недр с залежами песка, гранита, мигматита, гнейса, лабрадорита, чарнокита, в областях, где остро ощущается дефицит сырья для строительства и ремонта автодорог.

"Все предложения участков недр подготовлены в тесном сотрудничестве с "Укравтодором", который предоставил перечень полезных ископаемых и требования к ним, в соответствии с ГСТУ, а также перечень приоритетных автодорог, в соответствии с планом строительства на 2020-2021 годы", - сообщил председатель Госгеонадр Роман Опимах. 

Автор: 

дороги (1574) будівництво (2227) Держгеонадр (349)


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