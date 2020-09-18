Украина и Болгария восстановят работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству

Украина заинтересована в углублении двусторонних отношений с Республикой Болгария и рассчитывает на консолидацию усилий в этом направлении.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой, передает БизнесЦензор.

Стороны обсудили вопросы укрепления экономического сотрудничества, военно-технического сотрудничества, развития транспортной и туристической отрасли.

Шмыгаль отметил, что в прошлом году товарооборот между странами превысил $1 млрд. Поэтому для преодоления негативных последствий пандемии и восстановления объемов двусторонней торговли стоит объединить усилия.

Как отметил Шмыгаль, одним из важных инструментов двустороннего сотрудничества в экономической сфере является Украинско болгарская совместная межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества.

"К сожалению, в последний раз комиссия проводилась 10 лет назад, и мы должны восстановить ее работу. Проведение на регулярной основе заседаний Комиссии будет способствовать дальнейшему росту объемов двусторонней торговли и инвестиционной сотрудничества между нашими государствами", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль и Захариева договорились провести в Софии в 2021 году украинско-болгарский бизнес-форум. В рамках форума должно состояться и заседание Украинско-болгарской совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Во время встречи стороны обсудили перспективы развития транспортной и туристической отрасли, что пострадали от распространения COVID-19.

Шмыгаль и Захариева договорились создать совместную межправительственную рабочую группу по вопросам развития туризма. Захариева также отметила, что Болгария готова вместе с Украиной реализовывать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры.

Со своей стороны Шмыгаль отметил важность запуска международного пункта пропуска через государственную границу для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населенными пунктами Орловка (Украина) - Исакча (Румыния).