Министр финансов пояснил сокращение расходов на субсидии повышением минимальной зарплаты

Министерство финансов сократило расходы на субсидии в проект государственного бюджета Украины на 2021 года из-за повышения минимальной заработной платы.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Субсидии считаются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной заработной платы. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими по сравнению с предыдущими годами, будет экономия субсидий. Это расчеты", – сказал Марченко.

Напомним, согласно проекту госбюджета, на субсидии в 2021 году планируется выделить 36,6 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем в этом году.

В проект госбюджета на 2021 год заложено повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и до 6,5 тыс. грн – с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостов на 2,16 млрд грн за счет снижения расходов на выплату субсидий.