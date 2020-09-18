Ryanair объявил о новых сокращениях рейсов в октябре

Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении 20% провозных емкостей в октябре 2020 года в дополнение к ранее анонсированному 20% уменьшению объема перевозок.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

С учетом новых изменений авиакомпания рассчитывает выполнить 40% рейсов от уровня расписания октября 2019 года.

Новое сокращение позволит Ryanair поддерживать загрузку самолетов на уровне более 70%, то есть в салоне в среднем будет занято более 130 мест из 189. В октябре 2019 года на рейсах Ryanair было занято 96% кресел, или 181 место из 189.

В Ryanair обвиняют в необходимости нового сокращения расписания правительства стран ЕС, которые постоянно вводят новые ограничения на поездки или меняют политику в отношении путешествий. Многие из изменений вводятся в действие практически сразу после анонсирования

В результате, отмечают в лоукосте, это уменьшает число сделанных заранее бронирований.

Например, в Украине Ryanair отменил рейсы по 23 маршрутам из 31 на вторую половину сентября после ввода запрета на въезд большинства иностранцев в страну. Подобные ограничения власти ввели через день после официального анонса.

На данный момент авиакомпания еще не приняла решения об изменении зимнего расписания, которое будет действовать с 25 октября 2020 года по 28 марта 2021 года. Однако в Ryanair не исключили, что может потребоваться аналогичное сокращение провозных емкостей, если правительства будут продолжать политику по ограничению поездок и экономической активности.