"Евроконтроль" резко ухудшил прогноз восстановления количества полетов

Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") ухудшила прогноз падения авиационного трафика в 2020 году с 15-25% до 50%.

Об этом сообщил руководитель Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу организации.

"Первый прогноз был сделан в конце апреля. Тогда предполагалось два сценария развития трафика. По пессимистическому – трафик на конец года должен составлять минус 25% в соответствии с прошлого года, положительный – минус 15%. На прошлой неделе был обнародован новый прогноз, согласно которому планируется восстановление на уровне 50% по сравнению с прошлым годом", – сказал Ярмак.

По словам главы "Украэроруха", главной причиной такого падения является существенное ограничение мобильности населения из-за карантина во многих странах.

"Что касается "Украэроруха", то мы активно работаем над новыми возможностями привлечения дополнительных транзитных потоков. В конце августа европейский регулятор подтвердил безопасность дополнительных шести воздушных трасс в районе Черного моря, которые фактически не использовались после временной оккупации Крыма. Это хорошая перспектива для дальнейшего увеличения транзитных протоков в воздушном пространстве страны", – добавил Ярмак.

Как сообщалось, по оперативным данным Государственной авиационной службы, аэропорты Украины в январе-августе 2020 года обслужили 5,9 млн пассажиров, что на 63,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За этот период украинские авиакомпании обслужили 3,11 млн чел, что на 66,3% меньше.