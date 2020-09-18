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Госстат подтвердил падение ВВП во втором квартале на 11,4%

Госстат подтвердил падение ВВП во втором квартале на 11,4%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 9,9%, а по сравнению со вторым кварталом 2019 года – на 11,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По подсчетам статистического ведомства, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 20 744 грн.

Как сообщалось, по предварительным данным, обнародованным в августе, Госстат также оценивал падение ВВП во втором квартале 2020 года на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, после снижения ВВП на 1,3% в первом квартале.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.

Автор: 

ВВП (1146) Держстат (1429)


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Топ коментарі
+20
Дивно, при Порошенко ВВП ріс
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18.09.2020 16:22
+18
Байдуже. ось, ось почнуть надходити гроші які не краде Порошенко, і тоді нарешті заживемо.
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18.09.2020 18:03
+12
Просто "+" с "-" перепутали,когда обещания обещали.
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18.09.2020 19:14
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Дивно, при Порошенко ВВП ріс
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18.09.2020 16:22 Відповісти
А можна він нас ще так пообкрадає?
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19.09.2020 11:34 Відповісти
При Порошенко 2/3 Донбаса освободили.
А при ЗЕ отводят войска.

При Порошенко дали безвиз.
А при ЗЕ безвиз забирают.

ЗЕ - это антипод. Все, что при Порошенко шло хорошо, при ЗЕ рушится и превращается в пыль.
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20.09.2020 02:59 Відповісти
покажіть карту АТО на момент інагурації Порошенко і на 2019 рік. І ми побпчимо який ти брехло.
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21.09.2020 09:19 Відповісти
особливо в 2015 році.. аж на -31.3%.
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21.09.2020 09:17 Відповісти
Байдуже. ось, ось почнуть надходити гроші які не краде Порошенко, і тоді нарешті заживемо.
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18.09.2020 18:03 Відповісти
а це +1 ввп, мінімум як обіцяли зебіки
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18.09.2020 18:14 Відповісти
Госстат подтвердил падение ВВП во втором квартале на 11,4% - Цензор.НЕТ 198
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19.09.2020 20:45 Відповісти
Ты идиот. Это не лечится.
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19.09.2020 21:27 Відповісти
это разгон перед небывалым взлетом. техническая проблема
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18.09.2020 18:13 Відповісти
Тільки замість розгону економіка почала стрімко бігти назад.Цікаво,де зелені довбні думають взяти на слідуючий рік ріст 5-6% ВВП?
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19.09.2020 07:10 Відповісти
а чого 5-6%.. вони ж рік тому верещали про "+40% ВВП"))
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19.09.2020 16:25 Відповісти
Жду зарплату 4000 и пойду учителем работать...
Тока пока одна только срань. Впрочем ЗЕдебилы всегда были дебилами.
Удивительно сколько кретинов живет в этой стране.
Раньше когда я был маленьким думал - почему мы не живем как в США, например.
Сейчас я четко осознаю почему и из-за кого.

Это же надо так с пеной у рта орать какой Порошенко плохой.
Даже не смотря на то что он уже полтора года не у в ласти.
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19.09.2020 21:30 Відповісти
Подождите! Так Бубон лично обещал рост ВВП в 40( сорок) процентов!!! Или это было в прошлом сценарии?
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18.09.2020 18:41 Відповісти
Просто "+" с "-" перепутали,когда обещания обещали.
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18.09.2020 19:14 Відповісти
видимо имелся ввиду отрицательный рост ))))
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19.09.2020 09:43 Відповісти
Нужно добывать все ресурсы, что если у Украины и продавать их иностранцам и сырьем и обработанными. И дать рабочие места людям. Чем больше рабочих мест получают люди, тем больше ВВП растет и тем больше рост экономики.
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18.09.2020 19:33 Відповісти
Як каже одне ***** щороку :"Нєт врємєні на раскачку, нужєн прорив!!!".
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19.09.2020 07:06 Відповісти
"Хуже не будет" кричали они... Порошенко находил деньги и на армию, и на субсидии. А сейчас - только на аваковцев есть, и конечно на Жилой Офис Президента Украины
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19.09.2020 09:10 Відповісти
Він "в сраку" всіх послав з екранів телевізора ще на початку. А тепер йому треба поліція і тотальна влада в країні.
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21.09.2020 11:32 Відповісти
2 кращих, один за одного і взагалі в світі, зє-уряди рулять дайош - 20 врємєні на раскачку нєт
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19.09.2020 09:29 Відповісти
Порошенко зупинися,що ти робиш)
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19.09.2020 16:16 Відповісти
це просто піпєць... ригоЗебіли докерувались... і це ще не кінець...

І почалося все, як тільки шмаркля і все лайно навколо неї дорвалось до влади.

Дякуємо вам, ЗеБіли. Тепер будете жерти таке покращення і такий кінець епохи зубожіння ще чотири роки.
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19.09.2020 18:53 Відповісти
Если есть сбережения и постоянный доход, лучше прикупить жилье в ЕС.

Оттуда благодарить неудачников будет гораздо приятнее.
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19.09.2020 22:35 Відповісти

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