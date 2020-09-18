Госстат подтвердил падение ВВП во втором квартале на 11,4%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 9,9%, а по сравнению со вторым кварталом 2019 года – на 11,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По подсчетам статистического ведомства, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 20 744 грн.

Как сообщалось, по предварительным данным, обнародованным в августе, Госстат также оценивал падение ВВП во втором квартале 2020 года на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, после снижения ВВП на 1,3% в первом квартале.

Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%.