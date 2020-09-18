Экс-чиновника Генпрокуратуры подозревают в злоупотреблениях на 1,8 миллиона, – НАБУ
18 сентября 2020 года детективы Национального бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем почти 1,8 млн грн ущерб государству.
Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.
Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.
Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2016 года.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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