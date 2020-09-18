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Экс-чиновника Генпрокуратуры подозревают в злоупотреблениях на 1,8 миллиона, – НАБУ

Экс-чиновника Генпрокуратуры подозревают в злоупотреблениях на 1,8 миллиона, – НАБУ

18 сентября 2020 года детективы Национального бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем почти 1,8 млн грн ущерб государству.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины. 

Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2016 года.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Автор: 

НАБУ (1531) ГПУ (765)


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