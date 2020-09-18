Власти Ивано-Франковщины просят еще 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий наводнения
Ивано-Франковская областная государственная администрация в начале августа обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о дополнительном выделении области средств в размере 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения.
Об этом председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив сообщил во время визита президента Владимира Зеленского в область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По словам главы ОГА, всего в Ивано-Франковской области из-за наводнения летом подверглись разрушениям 1457 объектов. В основном работы по ликвидации последствий стихии не проводятся на них из-за отсутствия средств.
В свою очередь Зеленский заявил, что поручил Кабинету министров в кратчайшие сроки отреагировать на обращение и способствовать решению вопроса.
Президент также поручил главе облгосадминистрации лично посетить все населенные пункты и предложить решение вопросов на местах.
Кроме того, по настоянию главы государства, областная и местная власть должны ускорить темпы выполнения работ, особенно в части обустройства дамб и восстановление проезда по дорогам.
Как рассказал президенту Виталий Федорив, после приезда главы государства в пострадавшее от наводнение село Ланчин летом поселок получил значительную помощь, в том числе благотворительную. Так, компания "Онур" вызвалась провести восстановительные работы на поврежденной центральной дороге.
"В сжатые сроки была восстановлена канализация, установлено современное освещение. По нашим подсчетам (по данным компании "Онур"), вложено почти 50 млн гривен и сделано 3,2 километра дороги", – рассказал Федорив.
"Я тоже от себя хочу поблагодарить "Онур". В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали ... Мы вам очень благодарны, вы молодцы", – сказал в свою очередь президент.
Как сообщалось, в июле Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств в размеер 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.
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