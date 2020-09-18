Власти Ивано-Франковщины просят еще 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий наводнения

Ивано-Франковская областная государственная администрация в начале августа обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о дополнительном выделении области средств в размере 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения.

Об этом председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив сообщил во время визита президента Владимира Зеленского в область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам главы ОГА, всего в Ивано-Франковской области из-за наводнения летом подверглись разрушениям 1457 объектов. В основном работы по ликвидации последствий стихии не проводятся на них из-за отсутствия средств.

В свою очередь Зеленский заявил, что поручил Кабинету министров в кратчайшие сроки отреагировать на обращение и способствовать решению вопроса.

Президент также поручил главе облгосадминистрации лично посетить все населенные пункты и предложить решение вопросов на местах.

Кроме того, по настоянию главы государства, областная и местная власть должны ускорить темпы выполнения работ, особенно в части обустройства дамб и восстановление проезда по дорогам.

Как рассказал президенту Виталий Федорив, после приезда главы государства в пострадавшее от наводнение село Ланчин летом поселок получил значительную помощь, в том числе благотворительную. Так, компания "Онур" вызвалась провести восстановительные работы на поврежденной центральной дороге.

"В сжатые сроки была восстановлена ​​канализация, установлено современное освещение. По нашим подсчетам (по данным компании "Онур"), вложено почти 50 млн гривен и сделано 3,2 километра дороги", – рассказал Федорив.

"Я тоже от себя хочу поблагодарить "Онур". В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали ... Мы вам очень благодарны, вы молодцы", – сказал в свою очередь президент.

Как сообщалось, в июле Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств в размеер 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.