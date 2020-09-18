Минфин предложил ограничить перенос убытков прошлых лет

Министерство финансов предлагает вернуться к практике ограничения переноса убытков прошлых лет на пять лет и разрешить относить на валовые расходы лишь 20% убытков.

Соответствующая норма содержится в правительственном законопроекте №4101 с поправками в Налоговый кодекс для принятия госбюджета на 2021 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предлагается установить ограничение (в течение пяти лет) перенос убытков прошлых лет. Предоставление налогоплательщикам права переноса убытков прошлых лет без каких-либо ограничений приводит к значительным потерям бюджета и не соответствует экономической сути расчета финансового результата налогообложения, поскольку правила бухгалтерского учета не предусматривают перенос убытков прошлых отчетных периодов", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, норма об отнесении на валовые расходы лишь 20% убытков была введена парламентом в 2010 году, в настоящее время отменена.