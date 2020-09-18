Авиакомпания SkyUp запустит прямые рейсы на Занзибар
Авиакомпания SkyUp с 24 октября откроет прямые рейсы из Киева в Танзанию на остров Занзибар.
Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, который является заказчиком перелетов, передает БизнесЦензор.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам.
Гражданам Украины по прибытию в Танзанию нужно будет приобрести визу стоимостью $50, которая дает возможность находиться на Занзибаре до 90 дней.
Оператор отмечает, что тестирование на коронавирус для пересечения границы сейчас не требуется, однако туристы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19. Кроме того, в гостиницах и в общественных местах в Танзании действует масочный режим.
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Костя Лобуряка
показати весь коментар18.09.2020 21:30 Відповісти Мені подобається 0
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