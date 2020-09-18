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Авиакомпания SkyUp запустит прямые рейсы на Занзибар

Авиакомпания SkyUp запустит прямые рейсы на Занзибар

Авиакомпания SkyUp с 24 октября откроет прямые рейсы из Киева в Танзанию на остров Занзибар.

Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, который является заказчиком перелетов, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Гражданам Украины по прибытию в Танзанию нужно будет приобрести визу стоимостью $50, которая дает возможность находиться на Занзибаре до 90 дней.

Оператор отмечает, что тестирование на коронавирус для пересечения границы сейчас не требуется, однако туристы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19. Кроме того, в гостиницах и в общественных местах в Танзании действует масочный режим.

Автор: 

авіація (2240) авіасполучення (2497) Танзанія (5) SkyUp (301)


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Всьо... Я завтра летю на Занзібар...
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18.09.2020 21:30 Відповісти

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