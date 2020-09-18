"Укртранснафта" ждет еще два танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси

АО "Укртранснафта" планирует до конца 2020 года принять и прокачать с МНТ "Пивденный" в направлении Беларуси еще две-три танкерные партии азербайджанской нефти.

Об этом сообщил гендиректор "Укртранснафта" и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укртранснафта" в начале сентября приняла седьмой танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ, сейчас идет ее транспортировка. Таким образом, в марте-сентябре текущего года в направлении Беларуси будет перекачано около 600 тыс. нефти сорта Azeri Light.

Как сообщалось, транспортировка азербайджанской нефти осуществляется по нефтепроводу Одесса-Броды и по одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Мозырского НПЗ в рамках заключенного до конца 2020 года договора с "дочкой" "Белорусской нефтяной компании" (БКК).

SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.