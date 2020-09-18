Израиль ввел второй локдаун из-за коронавируса

В Израиле 18 сентября начался второй локдаун из-за роста количества заражений коронавируса. Он продлится три недели.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Локдаун предусматривает закрытие школ, торговых центров, большинства магазинов, кроме супермаркетов и аптек. Кафе и рестораны будут работать только в режиме "на вынос". Также жителям Израиля запретят отходить больше, чем на 500 метров от своих домов. Кроме того, в одном помещении разрешается быть максимально 10 людям.

Ранее в правительстве Израиля решили ввести второй локдаун из-за роста количества заражений COVID-19, а также из-за опасений, что большие семейные празднования и массовые молитвы будут способствовать еще большему распространению коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле официально подтвердили 176,9 тыс. заражений, 1 169 смертей и более 129,3 тыс. случаев исцелений.