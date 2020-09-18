Таможня начнет выдавать сертификаты соответствия по конвенции "ПанЕвроМед"

Государственная таможенная служба с 21 сентября будет выдавать сертификаты EUR-MED.

Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже с понедельника таможня выдавать сертификаты происхождения EUR1 и EUR-MED на все государства-члены ЕС и страны ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн) в режиме диагональной кумуляции", - написал Качка.

Он отметил, что режим свободной торговли распространяется на товары, в состав которых могут входить все компоненты товара из Украины, Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Великобритании (на время действия переходного соглашения с ЕС), Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

"Это стало возможным до принятия формального решения между Украиной и ЕАСТ благодаря общему согласию сторон о возможности применения статьи 30 Конвенции "ПанЕвроМед", - отметил Качка.

Он также рассказал, что за восемь месяцев года товарооборот с ЕС составил $26,02 млрд и со странами ЕАСТ - $762 млн.

Как сообщалось, Украина начала применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед) еще в январе 2019 года.

Конвенция Пан-Евро-Мед – это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также этих стран между собой.

Участие в конвенции Пан-Евро-Мед позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли или в странах Средиземноморья, а готовую продукцию экспортировать в ЕС, сохраняя статус преференциального происхождения – ввозить товары по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

Участие Украины в Конвенции позволит расширить присутствие наших товаров на рынках многих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.