Новое зонирование: в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.
Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.
Министр уточнил, что город Киев остается в "оранжевой зоне", в нее также вошли Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, которые ранее были отнесены к "красной зоне" карантинных ограничений.
В целом, после обновления эпидемического зонирования по утвержденным на этой неделе Кабмином новым правилам, в "красной" зоне не осталось ни одного областного центра.
Теперь в нее входят:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.
Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.
Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.
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А тепер питання до всіх свідків святого ковіду: Якщо змінили правила (підходи) до визначення зон небезпеки ураження, то попередні правила були помилковими? Хто відповість за помилки у прийнятті рішень, що нанесли шкоду економіці країни?
Чи не відчуваєте ви - свідки ковіду і своєї провини, що будучи платними тролями чи корисними ідіотами підтримували офіційну позицію по досить тривіальному захворюванню, що принесло менше смертей ніж туберкульоз?
Рік ще не заквнчився, а від ковіду вже помер мільон. То по вашому, туберкульоз мабуть теж має бути тривіальним захворюванням.Якщо ви вважаєте, що туберкульоз забирає так багато життів, для вас ковід також повинен бачитись великою проблемою.
Визначіться вже.
тест або не розуміє суті мого твердження, або ... Я навіть не знаю що й думати...
До речі: більша частина населення отримала вакцину від тубіка. І шо?
На сьогодні з початку пандеміх померло 3 583
Кря
Тож по вашому виходить, що туберкульоз можна просто прирівняти до звичайного респіраторного захворювання.
А якщо ще взяти до уваги, що від туберкульозу все ж є і вакцина, і ліки та ще й те, що на рівень захворюваності напряму впливає рівень життя населення, то ваше твердження про те, що ковід приніс менше смертей ніж туберкульоз (3695 за рік і 3583 за період з березня по вересень) тхне відвертою брехнею.
Якщо не знаєте, що думати - спочатку узнайте, а не пишіть дурню.