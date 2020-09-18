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Новини Коронавірус і карантин
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Новое зонирование: в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра

Новое зонирование: в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр уточнил, что город Киев остается в "оранжевой зоне", в нее также вошли Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, которые ранее были отнесены к "красной зоне" карантинных ограничений.

В целом, после обновления эпидемического зонирования по утвержденным на этой неделе Кабмином новым правилам, в "красной" зоне не осталось ни одного областного центра.

Теперь в нее входят:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством  правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.

Автор: 

Кабмін (7759) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+3
Долбо*бы все в светофорчики играют. Красный-желтый-зеленый...
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19.09.2020 17:41
+2
Наступним етапом стане визнання червоних зон за умов, що на сто тисяч населення, реально хворих буде двісті тисяч ...
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18.09.2020 18:43
+2
Не дай Бог Украине сегодня что то типа Чернобыля, эти заседатели съе_утся в свой Израиль, только сверкнут пятки
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19.09.2020 19:35
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Наступним етапом стане визнання червоних зон за умов, що на сто тисяч населення, реально хворих буде двісті тисяч ...
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18.09.2020 18:43 Відповісти
Наступним етапом стане те, що червоною заною стане вся Україна. Наразі закриття кордонів трохи "розчарувало" Нашу Епідемію, а до повного лохдауну був змушений вдатися Ізраїль. Але "ще не вечір" - улюблений героїчнмй спротив нахабним вимогам злочинного карантину вкупі з ледвездатністю недопореформованої медицини неодмінно дадуть "нєізмєнно прєвосходний рєзультат"...
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18.09.2020 19:30 Відповісти
Долбо*бы все в светофорчики играют. Красный-желтый-зеленый...
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19.09.2020 17:41 Відповісти
кому это нах. нужно? Эти их, _лядь заседания, эти цифры из ниоткуда. Что конкретно делается, статисты? П-здяться деньги?
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19.09.2020 19:32 Відповісти
Не дай Бог Украине сегодня что то типа Чернобыля, эти заседатели съе_утся в свой Израиль, только сверкнут пятки
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19.09.2020 19:35 Відповісти
После Чернобыля такие "беженцы" сразу награждались двумья медалями - "За освобождение Киева" и "За взятие Одессы".
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19.09.2020 20:57 Відповісти
Можуть коли захочуть ( чи коли треба) В червону записали тих, хто їм не цікавий в сенсі опору їх дурним затіям.
А тепер питання до всіх свідків святого ковіду: Якщо змінили правила (підходи) до визначення зон небезпеки ураження, то попередні правила були помилковими? Хто відповість за помилки у прийнятті рішень, що нанесли шкоду економіці країни?
Чи не відчуваєте ви - свідки ковіду і своєї провини, що будучи платними тролями чи корисними ідіотами підтримували офіційну позицію по досить тривіальному захворюванню, що принесло менше смертей ніж туберкульоз?
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19.09.2020 22:16 Відповісти
Еммм, від туберкульозу за рік в середньому по світу гине 1,5 мільона людей (20% з них від супутніх інфекцій).
Рік ще не заквнчився, а від ковіду вже помер мільон. То по вашому, туберкульоз мабуть теж має бути тривіальним захворюванням.Якщо ви вважаєте, що туберкульоз забирає так багато життів, для вас ковід також повинен бачитись великою проблемою.
Визначіться вже.
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21.09.2020 10:10 Відповісти
не треба світової статистики. Ми живемо в Україні і привожу статистику України. Дві третини року вже пройшли. Смертність від ковіду не перевищила смертності від запалення легень з інших причин ( по даним минулих років). Отже - звичайне респіраторне захворювання. Туберкульоз же має значно більшу летальність і звідтіля порівняну смертність із смертністю від пневмонії ( не важливо її походженя). Але чомусь про тубік зебіли навіть не кашляють. Бо там пиляти бюджет не вийде.
тест або не розуміє суті мого твердження, або ... Я навіть не знаю що й думати...
До речі: більша частина населення отримала вакцину від тубіка. І шо?
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21.09.2020 20:36 Відповісти
За весь 2018й від туберкульозу померло 3 695
На сьогодні з початку пандеміх померло 3 583

Кря

Тож по вашому виходить, що туберкульоз можна просто прирівняти до звичайного респіраторного захворювання.
А якщо ще взяти до уваги, що від туберкульозу все ж є і вакцина, і ліки та ще й те, що на рівень захворюваності напряму впливає рівень життя населення, то ваше твердження про те, що ковід приніс менше смертей ніж туберкульоз (3695 за рік і 3583 за період з березня по вересень) тхне відвертою брехнею.
Якщо не знаєте, що думати - спочатку узнайте, а не пишіть дурню.
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21.09.2020 21:17 Відповісти
Чисто " наперсточники",,, кручу верчу нае--ь хочу. Сегодня критерии зонирования одни, завтра ситуация ухудшается, а требования зонирования ослабляют, ( все наоборот) так раз за разом.. "Борцы" ети их коромысло", с коронавирусом. а виноват кто.. да предвыборная компания... За то уже на втором месте в Европе после Раши по всем показателям, а если учесть расклад по численности населения, то на ПЕРВОМ !!! ( пора уже возбуждать уголовные дела по верхушке власти, во Франции вон за подобное премьеру грозит 2 года на нарах, а наши уже на большее " наработали".
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21.09.2020 09:47 Відповісти

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