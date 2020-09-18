Новое зонирование: в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр уточнил, что город Киев остается в "оранжевой зоне", в нее также вошли Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, которые ранее были отнесены к "красной зоне" карантинных ограничений.

В целом, после обновления эпидемического зонирования по утвержденным на этой неделе Кабмином новым правилам, в "красной" зоне не осталось ни одного областного центра.

Теперь в нее входят:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.