"Укрзализныця" перевела новейший поезд с "Борисполя" на маршрут в Черкассы

"Укрзализныця" планирует направить новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода, который ранее курсировал в сообщении Киев - аэропорт "Борисполь" – Киев, на маршрут Черкассы - ст. им. Т. Шевченко (Смела).

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, поезд уже проходит испытания на новом региональном направлении, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в "Укрзализныце", поезд сняли с маршрута в аэропорт "Борисполь" из-за введенных в марте карантинных ограничений.

"В связи с уменьшением количества авиарейсов и соответственно спроса пассажиров на перевозки на этом направлении принято решение задействовать поезд на популярном региональном маршруте в Черкасской области", – отмечается в сообщении.

Для возобновление движения дизель-поезда железнодорожники уже проверили его техническое состояние и выполнили техническое обслуживание. Сейчас поезд проходит обкатку на маршруте между Черкассами и Смелой.

В составе дизель-поезда 3 вагона: вагон 1 класса и два вагона 2 класса, в целом они насчитывают 170 мест для сидения.

Напомним, дизель-поезд ДПКр-3 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации по заказу "Укрзализныци". Его максимальная эксплуатационная скорость – 140 км/ч. Поезд оборудован индивидуальными блоками кресел, столиками, розетками, мониторами. Он также оборудован для перевозки людей с инвалидностью на колясках.

Как сообщалось, ранее стало известно, что "Укрзализныця" сняла свой самый новый новый дизель-поезд ДПКр-3 с линии "Киев Борисполь Экспресс" в аэропорт "Борисполь".