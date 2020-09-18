Минфин перечислил "Укрэксимбанку" 45 миллионов в счет госгарантии "Кузни на Рыбальском"

Министерство финансов Украины 17 сентября перечислило "Укрэксимбанку" 45,07 млн грн в счет выполнения государственного гарантийного обязательства по кредиту ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Об этом говорится в сообщении на ресурсе о бюджетных расходах spending.gov.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, 40,69 млн грн из этой суммы приходится на выплату основного долга, а 4,38 млн грн – процентов.

По информации портала, это уже третий подобный платеж в адрес "Укрэксимбанка", а общая их сумма составила почти 140 млн грн, в том числе 122,07 млн грн основной суммы долга.

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" в конце 2017 года предоставил заводу "Кузня на Рыбальском", владельцами которого на тот момент выступали фонды президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко, кредит под госгарантию для повышения обороноспособности и безопасности государства. Осенью 2018 года предприятие купил бизнесмен Сергей Тгипко.

"Завод "Кузня на Рыбальском" обратился в Киевский хозсуд с иском о присвоении Министерству обороны Украины статуса должника по кредиту на сумму 333,7 млн грн плюс проценты до разрешения дела по иску Минобороны к заводу о взыскании неустойки в размере 163,3 млн грн, так как Минобороны вопреки условиям контракта не осуществило оплаты за поставленную продукцию.