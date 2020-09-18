Зеленский возложил ответственность за рост заболеваемости на местные власти

Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По мнению президента, некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине.

"Из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина", – сказал президент.

По мнению Зеленского, политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост количества больных в Украине.

"В селах, маленьких городках, если люди видят, что глава села, глава ОТГ, мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, что нет ничего страшного, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тысяч человек – люди видят, ориентируются и так себя ведут. Люди ориентируются на лидеров", – сказал президент.

По словам Зеленского, таким образом ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти.

Он отметил, что по сравнению с другими странами, в Украине действует довольно либеральный формат карантина.

"Там, если человек без маски– штрафуют прямо на улице, и не только штрафуют финансово, а иногда даже используют физическую силу", – сказал президент.

При этом Зеленский заявил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мероприятий быть не может, ведь ценой такого компромисса могут стать утраченные человеческие жизни.

"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в минувшую среду в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Теперь порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.

Изменение критериев позволило Госкомиссии ТЭБ и ЧС установить новое эпидемическое зонирование с 21 сентября, при котором в "красную" зону не попал ни один областной центр.