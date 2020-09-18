Нацбанк уменьшил предложение на аукционе своп процентной ставки до 3 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) 16 сентября проведет пятый своп-аукцион процентной ставки общим объемом 3 млрд грн, тогда как размер предыдущего тендера составлял 5 млрд грн.

Согласно данным НБУ, подать заявку на участие в аукционе банки могут через торговые системы Refinitiv, IB Chat или Bloomberg, а также через функционал FX Trading, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минимальная сумма заявки – 10 млн грн, при этом один банк может подать не более пяти заявок.

Как сообщалось, Нацбанк на четвертом аукционе своп процентной ставки 19 августа удовлетворил семь заявок шести банков на весь объявленный объем тендера в 5 млрд грн по средневзвешенной ставке 6,5% годовых.

Напомним, 12 августа НБУ удовлетворил заявки пяти банков на всю предложенную сумму в 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

По итогам второго аукциона на своп процентной ставки 15 июля были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн, по итогам первого такого аукциона были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн под 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.