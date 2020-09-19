На Бортнической станции аэрации строят новую насосную станцию ​​

На Бортнической станции аэрации в Киеве за счет городского и государственного бюджетов строят новую насосную станцию ​​первого подъема, которая будет собирать почти половину канализационных стоков столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения Бортнической станции аэрации.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Стоимость проекта составляет более 500 млн грн. В текущем году на его реализацию направляют около 190 млн грн, доля города составляет более 70 млн грн.

Об этом во время инспектирования строительных работ на БСА сообщил

Как сообщается, на сегодня выполнена большая часть работ, а завершение строительства планируется в декабре 2021 года.

Указанные работы не входят в межправительственный проект реконструкции БСА, который реализуется благодаря финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества JICA.

"Станция строится на замену существующей, которая была построена в 1963 году. Вследствие воздействия агрессивной среды она находится в аварийном состоянии и работает не на полную мощность. Суточная производительность новой станции составит 600 тыс. кубометров в сутки, а за счет установки современного насосного оборудования еще и планируем повысить ее энергоэффективность. Энергоэффективные меры, которые принимаются при строительстве, позволят уменьшить удельные затраты на транспортировку канализационных стоков примерно на 30%", - отметил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

В Киеве функционирует единственная станция очистки сточных вод - "Бортническая станция аэрации", что очищает сточные воды столицы и близлежащих населенных пунктов Киевской области (это более 5 млн жителей). БСА - комплекс инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, занимает территорию 151 га в Дарницком районе столицы, иловые поля общей площадью - 272 га.

Станция строилась поэтапно во время роста и строительства Киева в период 1965-1987 годов, поэтому на сегодня техническое состояние сооружений требует модернизации. Устарели и технологические процессы. Именно поэтому Киев в рамках кредитного соглашения с Японией осуществляет масштабный проект реконструкции БСА.