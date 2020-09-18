Валовой внешний долг Украины во втором квартале вырос на 2,1%

Валовой внешний долг Украины за апрель-июнь 2020 года составил $122,8 млрд, что на $2,5 млрд (или на 2,1%) больше чем кварталом ранее и на $1,1 млрд грн (или на 0,9%), чем на начало года

Об этом говорится в информации Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ, к началу июля долг по отношению к ВВП увеличился до 78,8% с 75,7% (к концу первого квартала) и с 78,6% (к началу года).

Отмечается, что внешний долг госсектора во втором квартале увеличился на $1,4 млрд – до $52,9 млрд (или до 33,9% ВВП), в частности, внешние обязательства правительства выросли $1,3 млрд – до $46 млрд грн (29,5% ВВП) за счет получения финансирования от МВФ по программе stand-by ($2,1 млрд) и от ЕС ($0,6 млрд), тогда как задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами сократилась (на $1,4 млрд).

Вместе с тем внешний долг Нацбанка за соответствующий сократился в результате курсовых изменений на $54 млн – до $6,9 млрд (4,5% ВВП).

Указывается, что в целом в результате курсовых изменений внешние обязательств госсектора выросли на $0,4 млрд, из которых за счет изменения курса SDR – на $72 млн.

Одновременно долг частного сектора увеличился за второй квартал на $1,1 млрд – до $69,9 млрд (44,8% ВВП).

Нацбанк уточнил, что объем внешнего долга других секторов экономики за апрель-июнь снизился на $0,8 млрд – до $52,4 млрд (33,7% от ВВП) за счет сокращения задолженности по кредитам и займам (на $1,3 млрд) на фоне увеличения долга по торговым кредитам на $0,5 млрд.

Вместе с тем отмечается, что межфирменный долг предприятий вырос на $1,8 млрд за второй квартал – до $13,2 млрд (8,5% от ВВП), в том числе за счет курсовых изменений на $0,2 млрд.

В отчете указывается, что объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам, в том числе от прямых инвесторов, сократились за квартал на $0,2 млрд – до $21 млрд (13,5% от ВВП).

Согласно статистике Нацбанка, основной валютой внешних заимствований Украины на конец второго квартала оставался доллар США (64,5%) несмотря на сокращение его доли за соответствующий период на 1,9 процентных пункта (п.п.).

Вместе с тем удельный вес заимствований в евро и в SDR перед МВФ за квартал вырос соответственно до 19,1% (с 18,1%) и до 10,4% (с 8,8%), тогда как в гривне сократилась до 3,8% (с 4,5%), а в рублях – до 1,6% (с 1,7%).

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за второй квартал снизился на $1,1 млрд и на конец июня составил $45,4 млрд, в частности, обязательства госсектора (правительства и центробанка), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, сократились на $1,2 млрд – до $4,5 млрд в основном за счет ОВГЗ (на $1 млрд).

Указывается, что будущие погашения обязательств банковского сектора за аналогичный период выросли на $35 млн – до $2,5 млрд, из-за роста задолженности по краткосрочным межбанковским депозитам (на $42 млн).

По данным НБУ, объемы обязательств реального сектора, которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменным долгом), увеличились на $1,1 млрд – до $38,4 млрд в результате снижения выплат по кредитам и долговым ценным бумагам (на $1,1 млрд).

Согласно графику плановых платежей по внешней задолженности, обнародованным на сайте НБУ, в третьем квартале 2020 года Украина планирует выплатить $4,8 млрд (в том числе $1,1 млрд – проценты), а в четвертом – $5,6 млрд ($1,4 млрд – проценты). В частности, в третьем квартале правительство планирует погасить $2,5 млрд ($745 млн – проценты), в том числе по еврооблигациям – $1,9 млрд, а по ОВГЗ в собственности у нерезидентов – $198 млн, тогда как Нацбанк планирует выплатить $376 млн ($44 млн – проценты).

Согласно соответствующему графику, ожидается, что в четвертом квартале правительство погасит $474 млн ($255 – проценты): по еврооблигациям – $82 млн и по ОВГЗ – $137 млн, тогда как НБУ выплатит $44 млн (все – проценты).