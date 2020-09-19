Украина и Турция расширят сотрудничество в космической индустрии

Украина и Турции договорились об углублении сотрудничества для создания совместных программ в космической отрасли во время встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского с официальной делегацией Турецкой Республики во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердара Гусейна Йылдырыма,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Этот совместный проект будет существенным углублением сотрудничества между Украиной и Турцией в космической отрасли, а также является первым шагом в реализации договоренностей, достигнутых во время визита украинской делегации в Турцию в конце августа.

Турецкая делегация на днях лично ознакомилась с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины, посетив "Конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре. Поэтому во время встречи, которая прошла 16 сентября, стороны смогли детально обсудить реальные пути объединения усилий Украины и Турции в разработке и серийном производстве космической техники.