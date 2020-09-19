Потребительские цены в еврозоне снизились впервые с 2016 года

Потребительские цены в еврозоне в августе 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении.ю

Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Падение цен в годовом выражении зафиксировано впервые с мая 2016 года

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены опустились на 0,4%.

В июле они увеличились на 0,4% в годовом выражении и снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в августе повысились на 0,4% в годовом выражении после роста на 1,2% в июле.

Цены энергоносителей в августе упали на 7,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (-8,4% в июле), промышленные товары подешевели на 0,1% (+1,6% в июле).

В то же время стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 1,7% после повышения на 2% месяцем ранее, услуги подорожали на 0,7% против 0,9% в июле.